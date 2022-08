Mit der Varta-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55) geht es bereits seit geraumer Zeit nach unten. In den vergangenen 12 Monaten verlor die Aktie die Hälfte ihres Wertes. Die aktuelle Gewinn- und Umsatzwarnung und die Senkung der Prognose beförderten die Aktie am 1.8.22 auf bis zu 68,50 Euro nach unten. Bis zum Ende des Handelstages konnte sie sich allerdings wieder auf 76,44 Euro erholen.

Bis auf die Experten von Goldman Sachs, die die Aktie mit einem Kursziel von 102 Euro zum Kauf empfehlen, bekräftigten mehrere Analysehäuser mit Kurszielen von bis zu 64 Euro (Hauck & Aufhäuser) ihre Verkaufsempfehlungen für die Aktie. Wer der Varta-Aktie nach den schlechten Nachrichten in den nächsten Monaten nur begrenztes Steigerungspotenzial prognostiziert, könnte eine Investition in Discount-Puts in Erwägung ziehen. Mit diesen Produkten können Anleger nicht nur bei einem fallenden, sondern auch bei einem stagnierenden oder leicht steigenden Aktienkurs positive Rendite erzielen.