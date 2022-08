FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Symrise sind am Dienstag rasch ins Minus gedreht. Mit einem Abschlag von zuletzt 1,9 Prozent auf 110,85 Euro waren die Titel des Duftstoff- und Aromenherstellers im moderat schwächeren Dax am Vormittag unter den größten Verlierern. Ein angehobener Umsatzausblick für dieses Jahr erwies sich damit nicht als Kurstreiber.

Am Markt hieß es, Kunden rechneten in diesem Jahr mit deutlichen Preiserhöhungen und könnten daher ihre Lager schon jetzt gut gefüllt haben. Wenn sich aber die Lieferkettenprobleme später wieder normalisierten, könnten die positiven Effekte für Symrise wieder nachlassen, so die Befürchtung. So habe Symrise die Ziele bis 2025 bislang auch nicht angehoben, sondern nur bestätigt.