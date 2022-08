Frankfurt am Main (ots) - Seit über 20 Jahren gibt es die Riester-Rente in

Deutschland - eine Form der geförderten Altersvorsorge, bei der Konsument:innen

Geld einzahlen und zusätzlich dazu Geld vom Staat erhalten. Insgesamt haben 13

Prozent der Deutschen eine solche Versicherung abgeschlossen [1].

Verbraucher:innen stellen sich allerdings immer wieder die Frage, ob sich der

Abschluss dieser Altersvorsorge für sie lohnt. Fast ein Drittel der Menschen in

Deutschland, die bisher keine Riester-Rente abgeschlossen haben, geben an, dass

diese ihnen zu teuer sei (29 Prozent). Das zeigt eine neue

bevölkerungsrepräsentative Studie des digitalen Versicherungsmanagers CLARK

(http://www.clark.de) in Zusammenarbeit mit YouGov.



Fehlende Informationen, zu viel Bürokratie und zu wenig Förderung





Aber nicht nur die von vielen Befragten als hoch eingeschätzten Kosten haltendie Deutschen davon ab, eine Riester-Rente abzuschließen. Im Rahmen der Studiewurden diejenigen Befragten, die keine Riester-Rente abgeschlossen haben, nachweiteren Gründen für ihren Entschluss gefragt. Knapp jede:r Fünfte sagt, dassihm:ihr diese Form der Altersvorsorge zu wenig Förderung bietet (18 Prozent). 16Prozent wiederum geben an, dass ihnen nicht genug Informationen dazu zurVerfügung stehen. 13 Prozent der Menschen in Deutschland erachten dieRiester-Rente als zu bürokratisch.Großteil der Inhaber:innen einer Riester-Rente mit Entscheidung zufriedenAllerdings sind unter denjenigen Befragten, die eine Riester-Rente abgeschlossenhaben, die meisten zufrieden mit ihrer Entscheidung. So geben 14 Prozent vonihnen an, sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung für die Riester-Rente zu sein.Annähernd die Hälfte (44 Prozent) sagt außerdem, dass sie eher zufrieden mitihrer Entscheidung seien. Trotzdem gibt fast ein Viertel (23 Prozent) an, eherunzufrieden zu sein - während immerhin 12 Prozent sehr unzufrieden mit ihrerRiester-Rente sind.3-Schichten-Modell im deutschen Rentensystem beachtenDas deutsche Rentensystem basiert auf einem "3-Schichten-Modell". Dieses bestehtaus der Basisversorgung (der gesetzlichen Rentenversicherung), einerZusatzversorgung mit staatlich geförderten Leistungen (z. B. Riester(https://www.clark.de/riester-rente/) ) und der privaten Altersvorsorge (z. B.Rentenversicherungen oder fondsgebundene Produkte). Da die staatlicheRentenversorgung zur finanziellen Absicherung im Alter in Zukunft nichtausreichen könnte, wird eine zusätzliche Altersvorsorge, zum Beispiel in Formeiner Riester-Rente oder anderen privaten Altersvorsorgestrategien, empfohlen.Wichtig ist zunächst, den eigenen Bedarf zu kennen - dabei kann beispielsweiseein Rentenrechner(https://www.clark.de/altersvorsorge/#Berechne,-wie-viel-du-im-Alter-brauchst)helfen.Rentenlücken dank Transparenz und Beratung effektiv schließen"Der erste und wichtigste Schritt ist es, Transparenz in die eigeneRentensituation zu bringen. In unserer CLARK-App bieten wir deshalb dieMöglichkeit, die zu erwartende Netto-Rente zu berechnen", soCLARK-Versicherungsexperte und Vorstandsmitglied Dr. Marco Adelt. Dort werdenParameter wie etwa Inflationsraten, die demografische Entwicklung sowiegesetzliche und private Altersvorsorgeprodukte(https://www.clark.de/private-altervorsorge/) miteinbezogen. Verbraucher:innenerhalten einen realistischen Blick auf ihre voraussichtliche Rente, abzüglichder Steuern, und ihre aktuelle Rentenlücke. "Auf dieser Basis können geeigneteMaßnahmen zur individuellen Altersvorsorge getroffen werden", so Adelt.Grundsätzlich gilt: Die Beiträge und das zukünftige Renteneinkommen hängen davonab, über wie viele Jahre hinweg Beiträge aufgebaut werden. Etwa zehn Prozent desNettoeinkommens sollten dazu monatlich in die Vorsorge gesteckt werden. Inwelcher Form dies am besten geschieht, sieht bei jedem anders aus. Hierbeihelfen einem die unabhängigen CLARK-Versicherungsexpert:innen in einempersönlichen Gespräch gerne unverbindlich und kostenlos weiter.[1] Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 1.014 Personen zwischen dem 30.05. und 04.06.2022teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für diedeutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.