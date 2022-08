ALFASIGMA GIBT DIE VEREINBARUNG ÜBER DEN ERWERB VON 100 % DES ITALIENISCHEN PHARMAUNTERNEHMENS SOFAR BEKANNT

SOFAR ist ein italienisches Unternehmen, das auf pharmazeutische Produkte, Nahrungsergänzungsmittel und medizinische Geräte spezialisiert ist

Alfasigma festigt seine Führungsposition im Magen-Darm-Bereich und den Forschungsschwerpunkt auf der Mikrobiota

Die Übernahme wird voraussichtlich im Oktober 2022 abgeschlossen sein

BOLOGNA, Italien, 2. August 2022 /PRNewswire/ -- ALFASIGMA S.p.A. hat eine Vereinbarung zum Erwerb des gesamten Aktienkapitals von SOFAR S.p.A. unterzeichnet, einem italienischen Pharmaunternehmen, das auf eine über ein halbes Jahrhundert lange Geschichte in der Forschung, Produktion und Vermarktung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln zurückblicken kann.

Mit dieser Akquisition erweitert die Alfasigma-Gruppe ihr Portfolio um die Produkte von SOFAR, die insbesondere für Pentacol, Enterolactis, Gerdoff, Cistiflux und Siler bekannt sind. SOFAR schloss das Jahr 2021 mit einem Umsatz von über 113 Millionen Euro ab, was einem zweistelligen Wachstum gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen, das auf eine über 54-jährige Geschichte zurückblicken kann, 150 Referenzen in mehr als 10 therapeutischen Bereichen vermarktet und über 300 Mitarbeiter beschäftigt, verfügt über ein modernes Forschungslabor in Bergamo und eine Produktionsstätte in Trezzano Rosa (Mailand).