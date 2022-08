Wilhelm von Haller ist Chief Financial Officer der Lysando AG (FOTO)

Triesenberg, Liechtenstein (ots) - Die Lysando AG - Marktführer für

antimikrobielle Proteine - freut sich mitzuteilen, dass Freiherr Wilhelm von

Haller seit März das Team als Chief Financial Officer verstärkt. Von Haller

bringt tiefgehende Finanz-Expertise mit, die er unter anderem in seiner mehr als

30 Jahre währenden Tätigkeit als führender Manager bei der Deutschen Bank

erlangt hat.



"Wilhelm von Haller bringt genau die Erfahrungen in globalen Finanz- und

Geschäftstätigkeiten mit, die wir jetzt brauchen. Außerdem ist er schon seit

Jahren mit der Artilysin®-Technologie vertraut. Zusammen sind dies wichtige

Faktoren für den Erfolg in der neuen Rolle und unser zukünftiges Wachstum," sagt

der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Lysando AG, Graf Markus Matuschka von

Greiffenclau. "Die Entwicklungen der letzten Monate haben uns gezeigt, dass wir

mit Wilhelm von Haller die richtige Wahl getroffen haben und er bereits jetzt

wichtige neue Akzente für Lysando setzen konnte."