Duisburg (ots) - Der Anteil des E-Commerce am Gesamthandelsvolumen steigtbeständig. Wer als Shop-Betreiber etabliert ist, macht gute Umsätze. Aber lohntsich der Einstieg in den Online-Handel jetzt noch? Emre Girkin und Can Özkanunterstützen mit ihrer Ecomunlimited GmbH Anfänger und Fortgeschrittene beimAufbau eines langfristig funktionierenden E-Commerce-Business. Um zu zeigen, wasim E-Commerce möglich ist, haben die beiden ein Experiment gewagt.Wer in den Online-Handel einsteigen möchte, entscheidet sich meist fürDropshipping. Die Methode hat für Anfänger große Vorteile: Man benötigt keineigenes Warenlager, versendet die Ware nicht selbst und muss sie auch nichtvorfinanzieren. Das Risiko ist somit überschaubar. Die Frage ist allerdings, wieweit man als Händler mit Dropshipping kommt. Kann man damit ein Geschäftaufbauen, das in einigen Jahren noch profitabel ist? "Dropshipping ist für denEinstieg ins Business eine gute Sache, weil man kaum Startkapital benötigt",sagt E-Commerce-Experte Emre Girkin von der ecomunlimited GmbH. "Wer langfristigerfolgreich sein möchte, darf aber den Zeitpunkt zum Absprung nicht verpassen."Sein Geschäftspartner Can Özkan ergänzt: "Dropshipping ermöglicht dem Einsteigerin den Online-Handel die notwendige Lernphase. Wenn man dann an Sicherheitgewonnen hat, sollte man sich allmählich ins tiefe Wasser trauen."Emre Girkin und Can Özkan betreiben mehrere Online-Shops mit einem Umsatz inMillionenhöhe. Mit der Ecomunlimited GmbH geben sie ihr Wissen an angehendeHändler weiter, um ihnen einen guten Start ins Geschäftsleben zu ermöglichen.Die beiden haben im vergangenen Jahr ein echtes E-Commerce-Experiment begonnenund vor Kurzem erfolgreich abgeschlossen: "Wir wollten mit einem neuen Produktbei null beginnen und innerhalb eines Jahres eine echte E-Commerce-Brandaufbauen", erzählt Emre Girkin. Can Özkan fährt fort: "Im Mai 2021 haben wir denneuen Shop eröffnet und am Ende des Jahres hatten wir das Produkt als Markeetabliert." Wir haben die beiden gefragt, welche Schlussfolgerungen sich ausihrem Experiment für die Online-Händler ergeben.1. Produktsuche:Natürlich muss der Händler erst einmal das richtige Produkt haben. Es beginntmit Suche über die sozialen Medien. Zunächst sollte man den Algorithmus"aufwärmen", indem man Beiträge likt, kommentiert und teilt. In der Folgebekommt man sehr viele Werbeanzeigen für verschiedene Produkte angezeigt undkann die Recherche starten. Stößt man auf ein Produkt, das einem interessant