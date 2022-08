China warnt USA vor 'gefährlichem' Besuch Pelosis in Taiwan

PEKING (dpa-AFX) - China hat die USA nach Angaben des chinesischen Außenministeriums auf verschiedenen Kanälen mehrfach vor einem "gefährlichen" Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan gewarnt. Außenamtssprecherin Hua Chunying sagte am Dienstag in Peking: "Wenn die USA weiter auf diesem falschen Weg vorangehen, werden wir energische und resolute Maßnahmen ergreifen, um unsere Souveränität und territoriale Integrität zu sichern."

Chinas Regierung habe ihren "starken Widerstand" gegen die mögliche Visite Pelosis in Taiwan deutlich gemacht. Die "Provokationen" der USA hätten zur Eskalation der Lage um Taiwan geführt. Die USA trügen die Verantwortung und würden "einen Preis zahlen" für die Untergrabung der Souveränität und Sicherheitsinteressen Chinas.

Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik China und lehnt offizielle Kontakte anderer Länder zur Regierung in Taipeh ab. Eine Visite der Nummer Drei der USA wäre der ranghöchste US-Besuch in Taipeh seit Jahrzehnten.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem taiwanischen Parlament erfuhr, wird die 82-jährige Pelosi im Rahmen ihrer Asienreise am Dienstagabend Ortszeit in Taipeh erwartet. Lokale Medien berichteten, dass sie gegen 22.30 Uhr Ortszeit (16.30 Uhr MESZ) eintreffen könnte. Wegen der Drohungen aus China hat Taiwans Militär seine Kampfbereitschaft erhöht./lw/DP/ngu