EuroEyes unterzeichnet Kooperationsvertrag zur Zusammenarbeit mit führenden medizinischen Universitäten in der VR China und Deutschland

HONGKONG, 2. August 2022 /PRNewswire/ -- EuroEyes International Eye Clinic Limited („EuroEyes" oder das „Unternehmen", zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, die „Gruppe", HKEX: 1846) gab am 27. Juli die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags zur Zusammenarbeit (Agreement of Mutual Cooperation - AMC) mit dem Eye Center of Second Affiliated Hospital Zhejiang University School of Medicine, dem Zhejiang University Eye Hospital und dem David J. Apple International Laboratory for Ocular Pathology & International Vision Correction Research Centre (IVCRC), Universitätsaugenklinik der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, bekannt. Das AMC zielt darauf ab, eine engere Zusammenarbeit zwischen Augenärzten in der VR China und in Deutschland zu etablieren, die neue Innovationen in der Augenheilkunde fördert und die Fähigkeiten der Chirurgen bei EuroEyes und in den beiden Ländern verbessern kann.

Die Online-Unterzeichnungszeremonie wurde gemeinsam von Prof. HUANG Jian, Executive Vice President des Second Affiliated Hospital Zhejiang University School of Medicine und Prof. Dr. Gerd U. Auffarth, Vorsitzender der Universitäts-Augenklinik der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, geleitet. Weitere Vertreter aus China sind Prof. WANG Jian'an, Leiter des Second Affiliated Hospital Zhejiang University School of Medicine; Prof. YAO Ke und JIN Xiuming, Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des Augenzentrums des Second Affiliated Hospital Zhejiang University School of Medicine; YANG Mingli, Direktor des International Affairs Office des Second Affiliated Hospital Zhejiang University School of Medicine und Michael ZHANG, COO China von EuroEyes International Clinics. Die deutschen Vertreter sind Dr. med. Jørn S. Jørgensen, Gründer, Vorsitzender und CEO von EuroEyes und Prof. Dr. Michael Knorz, EuroEyes Senior Vice President und Professor für Augenheilkunde an der Universität Heidelberg, Medizinische Fakultät Mannheim.

Das AMC umfasst die gemeinsame Durchführung von Forschungsprojekten, die Veröffentlichung von Ergebnissen, Kampagnen zur Interessenvertretung und die Organisation von Konferenzen, die alle dazu beitragen sollen, Durchbrüche in der Augenheilkunde zu erzielen.

Alle Parteien werden auch ein Austauschprogramm für junge Ärzte einrichten, um wissenschaftliche Forschung zu betreiben, chirurgische Fähigkeiten zu verbessern und Erfahrungen an den verschiedenen Standorten auszutauschen. Augenärzte von EuroEyes, der Universitätsaugenklinik Heidelberg und dem Second Affiliated Hospital of Zhejiang University School of Medicine haben die Möglichkeit, ein drei- bis sechsmonatiges Stipendium in der VR China und in Deutschland zu absolvieren.