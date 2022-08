Qualcomm präsentierte in der letzten Handelswoche die aktuellen Finanzergebnisse. Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung legte die Aktie eine überaus robuste Kursentwicklung hin. Im Anschluss an die Zahlen tauchte die Aktie allerdings noch einmal in Richtung 140 US-Dollar ab. Die Luft scheint erst einmal raus zu sein. Vielleicht aber auch noch nicht...

Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung profitierte die Aktie zum anderen von den allgemeinen Erholungstendenzen im Technologiesektor. Zum anderen dürfte der eine oder andere Marktakteur aber womöglich auch auf eine positive Überraschung durch Qualcomm gesetzt haben. Die Zahlen für das 3. Geschäftsquartal (endete am 26.06.) selbst waren stark. Der etwas zurückhaltende Ausblick auf das laufende Quartal trübte dann jedoch ein wenig das Bild.

Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten aus dem aktuellen Quartalsbericht an. Qualcomm konnte den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um satte 36 Prozent auf 10,936 Mrd. US-Dollar steigern. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen. Gleiches gilt in Bezug auf den ausgewiesenen Gewinn. Qualcomm gab den Nettogewinn mit 3,730 Mrd. US-Dollar an; eine Steigerung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 84 Prozent. Für das laufende Quartal erwartet der Technologiekonzern einen Umsatz in Höhe von 11 Mrd. US-Dollar bis 11,8 Mrd. US-Dollar.

Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es Qualcomm weiterhin gelingen würde, die Unterstützungszone 140 US-Dollar / 136,5 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Sollte es darunter gehen, würde allerdings eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Um auf der Oberseite für frischen Wind zu sorgen, muss Qualcomm signifikant über die 160 US-Dollar laufen.