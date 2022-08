Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung zur Aktie von Nel ASA vom 08.06. hat sich deren charttechnische Lage deutlich verbessert. Allerdings verpasste es die Aktie zuletzt, ihre fulminante Erholungsbewegung mit einem weiteren Ausbruchsszenario zu krönen.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 08.06. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Tagen war eine Rückzugsbewegung zu beobachten. Nel ASA erreicht derzeit die 1,40 Euro. Idealerweise kann dieser Kursbereich den Rücksetzer eindämmen. In jedem Fall gilt es, Rücksetzer unter die 1,25 Euro zu vermeiden. Tritt dieses Szenario dennoch ein, ist Obacht geboten, würde dann auch der Bereich um 1,05 Euro erneut in den Fokus rücken. Kurzum. Der Deckel (Widerstand 1,50 Euro) konnte von der Aktie zuletzt noch nicht gehoben werden. Um das Aufwärtsmomentum nicht vollends zu verlieren, sollte die Aktie den Bereich um 1,40 Euro verteidigen. Gelingt dieses Unterfangen nicht, könnte es auf der Unterseite noch einmal eng werden. Sollte es zudem unter die 1,25 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

In der Folgezeit konnte Nel ASA mit dem Ausbruch über die 1,50 Euro doch noch die wichtige Weichenstellung erzwingen. Der damalige Ausbruch lieferte ein kräftiges Kaufsignal in Richtung der nächsten relevanten Widerstandszone 1,70+ Euro.

In den letzten Handelstagen unternahm die Aktie einige, durchaus vielversprechende Ansätze, die Hürde um 1,70 Euro zu überspringen. Bislang wurden diese jedoch im entscheidenden Moment von einsetzenden Gewinnmitnahmen vereitelt.

Kurzum. Die Aufwärtsbewegung bei Nel ASA befindet sich aktuell in einer wichtigen Phase. Um die Erholung weiter anzukurbeln, muss der Widerstandsbereich um 1,70+ Euro durchbrochen werden. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten sich etwaige Rücksetzer unverändert oberhalb von 1,50 Euro abspielen. Sollte es hingegen sogar unter die 1,40 Euro gehen, wäre Obacht geboten. Zudem würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.