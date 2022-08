Atlàntida Film Festival schließt mit dem Triumph von "Softie" und einer Hommage an Isabelle Huppert

Palma, Spanien (ots/PRNewswire) - Das Atlàntida Mallorca Film Fest ist mit einer

Gala zu Ende gegangen, bei der der französische Film "Softie" von Samuel Theis

zum besten Film gekürt wurde und die Schauspielerin Isabelle Huppert aus den

Händen von Königin Letizia den Masters of Cinema Award erhielt.



Huppert, die auf Katalanisch, Englisch und Französisch sprach, erhielt einen

langanhaltenden Applaus, nach dem sie sich für die Auszeichnung bedankte, mit

der die Exzellenz einer über 140 Filme umfassenden Karriere gewürdigt wird.





Die Schauspielerin lobte das "Engagement für die Zukunft des Kinos" desmallorquinischen Festivals, bei dem fast 18.000 Zuschauer die Vorführungen,Konferenzen und Konzerte besuchten, die eine Woche lang in verschiedenen Stadiender balearischen Hauptstadt stattfanden.Auf die Frage von Efe bei einer Pressekonferenz nach den Beschwerden vielerweiblicher Kollegen in der Branche, wie schwierig es für sie sei, nicht inbestimmte Rollen gepresst zu werden, sobald sie ein reiferes Alter erreichthaben, antwortete Huppert mit Nachdruck, dass sie diese Altersdiskriminierungoder eine aufgrund ihres Status als Frau nicht erfahren habe."Es ist ein Preis, den ich sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunftmeiner Karriere entgegennehme", sagte die französische Schauspielerin über dieAuszeichnung, die an ihre mehr als vier Jahrzehnte währende Filmkarriereerinnert, in der sie mehr als 140 Titel veröffentlicht hat."Es ist eine Ehre für mich und ich bin sehr glücklich, weil ich dieses Festivalsehr mag, das sich gerade dafür einsetzt, neue Regisseure und neue Talente zuzeigen, was ich sehr interessant finde", so Huppert weiter.An der Abschlussgala der zwölften Ausgabe dieses von der Plattform Filmingeförderten Festivals nahmen neben Königin Letizia auch Kulturminister MiquelIceta, die balearische Staatspräsidentin Francina Armengol sowie zahlreichePersönlichkeiten der Inselkultur und des spanischen Films teil.Als Sieger des Wettbewerbs wurde der Film "Softie" gekürt, dessen Regisseureeinen Preis von 10.000 Euro und den Verleih des Films erhielten, während dieJury eine besondere Erwähnung an den spanischen Film "Juscqu'ici tout va" vonFrancesc Cuellar vergab.Das Atlàntida Mallorca Film Fest hat für den Abschluss seiner Vor-Ort-Ausgabeein Konzert der navarresischen Sängerin Amaia programmiert, aber die"Online"-Version wird bis zum 24. August auf Filmin fortgesetzt, das in derersten Woche mehr als 135.000 Zuschauer für die anlässlich des Festivalsprogrammierten Filme gezählt hat.Das Festival fand an verschiedenen Orten in Palma statt, wie Ses Voltes, LaMisericòrdia und dem Museu de Mallorca, Sala Rívoli, Cine Ciutat und Teatre Mari Terra, und hatte die Teilnahme von Fachleuten aus 17 Ländern der Welt und mehrals 17.600 Zuschauern.Pressekontakt:Núria Costa,Tel. +34 696179881,nuria@trafalgar.catWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164600/5287113OTS: Agencia EFE