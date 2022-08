Nürnberg (ots) - Ein Vergleich der Angebotspreise von Eigentumswohnungen in 69

ausgewählten deutschen Großstädten im jeweils 1. Halbjahr 2022 und 2021 von

immowelt zeigt:



- Kaufpreise in teuersten Städten innerhalb von 12 Monaten nur moderat gestiegen

- Zuwächse in München (+3 Prozent), Hamburg (+6 Prozent), Frankfurt (+3 Prozent)

und Freiburg (+6 Prozent) geringer als Inflationsrate

- Günstige Großstädte mit deutlicheren Preissprüngen: Bochum (+21 Prozent) mit

stärkstem prozentualem Anstieg





Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen sind in vielen deutschen Großstädteninnerhalb der vergangenen 12 Monaten erneut gestiegen. In den teuersten Städtenhaben sich die Angebotspreise allerdings nur noch moderat erhöht. DerImmobilienboom der vergangenen Jahre scheint hier auszulaufen. In München etwastieg der Quadratmeterpreis von Bestandswohnungen in einem Jahr lediglich um 3Prozent - von 9.190 Euro auf 9.500 Euro. Insgesamt lag der prozentualePreisanstieg bei Eigentumswohnungen in 16 von 69 untersuchten Großstädten unterder Inflationsrate von 6,7 Prozent im selben Zeitraum. Zu stärkerenPreissprüngen kam es dagegen vor allem in günstigen Großstädten. Zu diesemErgebnis kommt eine Analyse von immowelt, in der die Angebotspreise vonEigentumswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre)in ausgewählten deutschen Großstädten im jeweils 1. Halbjahr 2022 und 2021verglichen wurden.Ende des Immobilienbooms in den hochpreisigen StädtenNeben München verzeichnen Eigentumswohnungen auch in anderen Metropolen nur nochmoderate Preisanstiege. In Hamburg haben sich Bestandswohnungen innerhalb von 12Monaten um 6 Prozent verteuert. Vor einem Jahr zahlten Wohnungskäufer in derHansestadt noch 6.380 Euro für den Quadratmeter, aktuell sind es 6.760 Euro. InFrankfurt (+3 Prozent) und Berlin (+6 Prozent) lag der prozentuale Zuwachsinnerhalb eines Jahres ebenfalls unter der Inflationsrate von 6,7 Prozent.Auch in mehreren hochpreisigen Großstädten mit weniger als 500.000 Einwohnernfällt der Anstieg der Wohnungspreise vergleichsweise moderat aus. In Freiburgkletterte der Quadratmeterpreis für Bestandwohnungen um 6 Prozent auf aktuell5.770 Euro. In Regensburg verteuerte sich Wohneigentum ebenfalls um 6 Prozent.Etwas höher sind die Zuwächse dagegen in Heidelberg (+8 Prozent), Potsdam undAugsburg (jeweils +10 Prozent).Günstige Großstädte mit deutlicheren PreissprüngenDeutliche Preisanstiege gab es in den letzten 12 Monaten vor allem in dengünstigen Großstädten - ein Trend, der bereits in den vergangenen Jahren zubeobachten war. Am stärksten fällt die prozentuale Verteuerung in Bochum aus, wosich der Quadratmeterpreis von Eigentumswohnungen um 21 Prozent erhöht hat und