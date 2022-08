ZAMUDIO (dpa-AFX) - Der unter Druck stehende Windanlagenbauer Siemens Gamesa ächzt weiter unter hohen Kosten und Problemen mit seinen Landturbinen. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) erneut höhere Verluste als bislang angenommen. Konzernchef Jochen Eickholt sieht für die Branche wegen Materialengpässen und des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds beim Bau neuer Windanlagen aktuell nur wenig Spielraum.

Der Windanlagenbauer habe erneut enttäuscht, notierte Analyst Lucas Ferhani vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion. Die Aktie von Siemens Gamesa verlor am Dienstagvormittag in Madrid knapp 0,2 Prozent. Stärker Federn lassen musste die Muttergesellschaft Siemens Energy, die zum Auftakt rund fünf Prozent verlor, sich jedoch danach wieder erholte und das Minus auf rund ein Prozent eingrenzte.