BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts hoher Energie- und Verbraucherpreise diskutiert die Politik über weitere Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger - und den richtigen Zeitpunkt dafür. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Andreas Audretsch, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Menschen müssten dann finanziell entlastet werden, wenn das nötig sei. "Das heißt im Herbst, nicht erst nächstes Jahr."

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken zeigte am Dienstag Verständnis für die Forderung nach baldigen Entlastungen. "Wir werden schnell sein, wir werden schnell sein müssen", sagte sie in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv. Bereits im Frühjahr habe die Bundesregierung ein erstes Entlastungspaket auf den Weg gebracht. "Auch da waren wir sehr schnell in der Umsetzung. Und das wird uns auch dieses Mal gelingen."