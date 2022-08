Das Berliner Immobilien-Fintech will mit Investments in die institutionellen Immobilienfonds von Partnerfirmen höhere Renditen als herkömmliche Dachfonds erzielen.

Die auf der Onlineplattform des Immobilienfinanzierers LINUS Digital Finance registrierten Kunden konnten bislang an privaten Immobilienfinanzierungen und Investitionen in Bestandsimmobilien mitverdienen. Bewegten sich die jährlichen Renditen in diesen beiden Geschäftsfeldern zwischen sechs und zehn Prozent, soll der Zugang zu Immobilien-Investmentfonds von LINUS-Partnern Renditen von mehr als zehn Prozent ermöglichen.

Den ersten dieser auf der LINUS-Plattform zugänglichen Partnerfonds hat das Berliner Immobilien-Fintech in der vergangenen Woche vorgestellt. Der Multi-Family Value-Add Fonds aus den USA investiert in Wohnimmobilien in den Vereinigten Staaten mit mehr als 500 Wohneinheiten. Die Investmentgesellschaft beabsichtigt 25 bis 50 Wohnobjekte zu erwerben, zu verwalten und später gewinnbringend zu veräußern.

LINUS habe sich als ersten Partnerfonds für ein Produkt mit dem Fokus Wohnimmobilien entschieden, weil die Kunden bislang Wohnobjekte eindeutig favorisieren, erklärt Frederic Olbert, der Finanzvorstand von LINUS Digital Finance. Diesem ersten Produkt sollen laut Olbert bald weitere folgen: „Partnerfonds sind das Produkt in unserem Portfolio, welches am besten Kundenbedürfnisse und Unternehmensfortgang zusammenbringt. Für LINUS eröffnet sich für die Zukunft eine weitere lukrative Erlösquelle.“

LINUS sieht sich hier unter den Immobilien-Fintechs als Vorreiter. Gegenüber Immobilien-Dachfonds, die bis dato das Geschäft mit Immobilien-Beteiligungen dominieren, führt LINUS einige Vorteile an. Sind bei den Dachfonds in der Regel 200 000 Euro als Mindestanlage erforderlich, können sich die LINUS-Kunden mit einer Vermögensanlage ab 50 000 Euro an den Fondsinvestments beteiligen. Ein weiterer Pluspunkt ist die freie Wahl der investierten Objekte. Während bei den Dachfonds die Investoren keinerlei Einflussnahme auf die Auswahl ihrer eigenen Investmentfonds haben, können die LINUS-Kunden über ein LINUS-Vehikel Zugang zu dem Partnerfonds ihrer Wahl bekommen. Darüber hinaus liegen die Gebühren für Aufwand und Abwicklung unter denen der Verwaltungsgebühren, die Dachfonds berechnen.