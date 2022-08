Ohne Digitalisierung, ohne mich Jüngere Generationen benötigen im Homeoffice bessere Unterstützung (FOTO)

Dortmund (ots) - Eine aktuelle Umfrage von Enreach zeigt: Die jüngeren

Generationen in der Arbeitswelt sind im Homeoffice deutlich unproduktiver und

unzufriedener als ältere Mitarbeitende. Verbesserungen versprechen sich jüngere

ArbeitnehmerInnen von digitalen Lösungen für Kommunikation und Zusammenarbeit.



In Zusammenarbeit mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov hat

Enreach, einer der führenden europäischen Anbieter von Unified-Communications-

und Cloud-Contact-Center-Lösungen, mehr als 2.000 Deutsche rund um die Arbeit im

Homeoffice befragt. Ein Großteil der Befragten bewertete die Arbeit von zuhause

dabei positiv: So gaben rund 53 Prozent an, im Homeoffice flexibler zu sein als

bei der Arbeit im Büro, 43 Prozent sind zufriedener und 40 Prozent produktiver.