Semper idem Underberg AG schließt Geschäftsjahr mit starkem Wachstum ab (FOTO)

Rheinberg (ots) -



- Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2021/22 um mehr als 17 Prozent auf 141 Mio.

EUR

- Ergebnis (EBIT) steigt und wird auf Vor-Corona-Niveau erwartet

- Investitionen in die Produktion - erneut Marktanteile gewonnen

- Auch für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahrs zeichnet sich

erfreuliches Wachstum ab



Die Underberg-Unternehmensgruppe hat das Geschäftsjahr 2021/22 (April 2021 bis

März 2022) mit starkem Umsatzwachstum abgeschlossen: Um 17,2 Prozent legte der

Nettoumsatz aus dem Vertrieb von eigenen Marken und Vertriebsmarken in diesem

Zeitraum zu. Der Gewinn wird trotz der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen

Rahmenbedingungen wieder auf Vor-Corona-Niveau erwartet.





Viele Marken treiben Wachstum voran - Marktanteilsgewinne gegen den TrendDas Wachstum der Unternehmensgruppe fällt in einen Zeitraum, in dem derGesamt-Spirituosenmarkt um 2 Prozent zurückging (Quelle:Nielsen-Marktforschung). "Besonders erfreulich an unserem Ergebnis ist, dass wirin dieser Situation sowohl mit unseren traditionellen Premiumspirituosen alsauch mit unseren Produktinnovationen Zuwächse verzeichnen", kommentiertVertriebsvorstand Thomas Mempel.Underberg als Marktführer in der Kategorie Kräuterbitter hat den Marktanteil imabgelaufenen Geschäftsjahr um 1,9 Prozent gesteigert, der Weinbrand Asbach legteum 1,6 Prozent zu. Die Marke PITÚ hat ihre Spitzenposition im Segment Cachaça umweitere knapp 5 Prozentpunkte auf 81 Prozent ausgebaut und ist den Nielsen-Datenzufolge damit erneut uneingeschränkter Marktführer. Cachaça ist eineZuckerrohr-Spirituose, die in Caipirinha - einem der meistgetrunkenen Cocktailsüberhaupt - Verwendung findet. Neue Produkte wie PITÚ Ipanema, der erstealkoholfreie Cocktail in der Dose, sorgen ebenfalls für nachhaltiges Wachstum.Nach einem vielversprechenden Start und einem Absatz von über 600.000 Dosen imJahr 2021 wurden im ersten Halbjahr 2022 bereits ca. 300.000 Dosen PITÚ Ipanemaverkauft. "Unser Wachstum hat viele Säulen. Die konsequente Aufstellung derUnderberg-Gruppe als House of Brands mit vielen starken Marken sichert unserenErfolg auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten", sagt Finanzvorstand MichaelSöhlke.Zeichen stehen weiterhin auf Wachstum - auch internationalDie Underberg-Gruppe investiert gezielt in neue Produktionskapazitäten. Imabgelaufenen Geschäftsjahr ging die neue Kleinflaschen-Abfüllung in Rüdesheim inBetrieb; aktuell werden bereits Folgeinvestitionen geprüft, um dieProduktverfügbarkeit dem Wachstum entsprechend sicherzustellen.Gleichzeitig entwickelt die Gruppe ihre Marken konsequent weiter, um Trends zunutzen und neue KundInnen zu gewinnen. Dabei setzt die Unternehmensgruppeverstärkt auf internationales Wachstum: "Wir treiben die Internationalisierungweiter mit Augenmaß voran. Diese Initiative gewinnt zusehends an Fahrt, weil wirunsere Aktivierungsmaßnahmen für unser diversifiziertes Portfolio gezielt inausgewählten Märkten betreiben", erklärt Thomas Mempel. Im Zuge des Programms"New Balance" expandiert beispielsweise in den USA die Distributionsgesellschaftund es wurden sechs neue Brand Ambassadors gewonnen, um neue Käuferschichten fürdie Marken des Hauses zu erschließen. Darüber hinaus setzt Underberg auf neueweltweite Kooperationspartner im Global Travel Retail.Positiver AusblickDer Krieg in der Ukraine, global gestörte Lieferketten und steigendeEnergiekosten bedeuten ein derzeit schwieriges gesamtwirtschaftliches Umfeld."Das erste Quartal des neuen Geschäftsjahrs entwickelt sich nachfragebedingtgut. Gleichzeitig belasten die aktuellen weltwirtschaftlichen Unsicherheiten,Kostensteigerungen und Lieferengpässe die gesamte Industrie und damit natürlichauch uns. Deshalb planen wir sehr realistisch mit unterschiedlichen Szenarienund sind zurückhaltend mit Prognosen. Optimistisch stimmt uns dabei, dass dieZeichen auf eine anhaltend robuste Nachfrage hindeuten", erklärt Michael Söhlke.Der Konzernabschluss der Semper idem Underberg AG wird Ende Augustveröffentlicht.Über die Semper idem Underberg AGDie Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist ein auf Kräuterspirituosenspezialisiertes, werteorientiertes Familienunternehmen. Kernkompetenzen desUnternehmens sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung vonPremiummarken-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb von eigenen Produkten undDistributionsprodukten. Neben den international bekannten Marken Underberggehören die eigenen Marken PITÚ, XUXU und Grasovka sowie zahlreicheDistributionsmarken wie Amarula, Southern Comfort, BOLS und Ouzo Plomari zumPortfolio der Semper idem Underberg AG.Pressekontakt:Sebastian MarxCorecoms Consulting GmbH & Co. KGGoethestraße 2960313 Frankfurt am MainTel.: +49 15223918027E-Mail: mailto:Sebastian.Marx@corecoms.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/113116/5287149OTS: Semper idem Underberg AG