Für die Zukunft gerüstet Ausbildungsstart für rund 70 Azubis bei Nestlé in Deutschland

Frankfurt am Main (ots) -



- 14 Ausbildungsberufe in Zentrale und an Werksstandorten

- Mehr als 50 Azubis aus aktuellem Abschlussjahrgang übernommen

- Neue Duale Studiengänge BWL Handel und BWL Food Management



Zu Beginn des Ausbildungsjahrs begrüßt Nestlé in Deutschland rund 70 neue

Azubis, die in der Frankfurter Unternehmenszentrale und an zehn Werksstandorten

in ihre berufliche Zukunft starten. Mehr als 50 Azubis mit erfolgreich

bestandener Abschlussprüfung freuen sich über ihre Übernahme und setzen ihre

Reise im Unternehmen fort. Nestlé bietet mit insgesamt 14 technischen,

kaufmännischen und lebensmittelbezogenen Ausbildungsberufen eine breite Auswahl

für viele Interessen, wie etwa Fachkraft für Lebensmitteltechnik,

Industriemechaniker:in, Elektroniker:in für Betriebstechnik sowie

Kaufmann/frau/divers für Digitalisierungsmanagement. Durch neue Partnerschaften

und Qualifizierung von Ausbilder:innen weitet Nestlé das Angebot stetig aus.

Erstmals startet 2022 eine Fachinformatikerin Systemintegration ihre Ausbildung.

Neu dabei sind in diesem Jahr auch die beiden dualen Studiengänge BWL Handel und

BWL Food Management in Kooperation mit der Hochschule Baden-Württemberg in

Heilbronn.