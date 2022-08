(PLX AI) – Dupont Q2 sales USD 3,322 million vs. estimate USD 3,255 million.Q2 EBITDA USD 829 million vs. estimate USD 776 millionQ2 EPS USD 0.71Q2 adjusted EPS USD 0.88 vs. estimate USD 0.75Outlook FY adjusted EPS USD 3.27-3.43 (midpoint …

Dupont Q2 Earnings Above Estimates, but Q3 Guidance Below Consensus

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer