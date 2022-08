Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 02.08.2022

Kursziel: 9,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Anhaltender Gegenwind in Q2 führt zur Reduzierung der Guidance

Schweizer Electronic hat am Donnerstag vorläufige KPIs für das erste Halbjahr veröffentlicht, die umsatz- und ergebnisseitig unter unseren Erwartungen liegen. In Anbetracht der anhaltenden makroökonomischen Belastungen (Inflation, Nachfragerückgang) reduzierte das Unternehmen zudem die Guidance für das laufende Geschäftsjahr.



[Tabelle]



Umsatz hinter den Erwartungen: Demnach konnte der Umsatz im ersten Halbjahr um 8,8% yoy auf 64,6 Mio. Euro (MONe: 67,8 Mio. Euro) gesteigert werden. Für das zweite Quartal ergibt sich entsprechend ein Erlös von 29,8 Mio. Euro (-0,8% yoy). Dies liegt signifikant unter unserer Erwartung (MONe: 33,0 Mio. Euro). So ist Schweizer vor allem aufgrund der konjunkturbedingten Schwäche des Automotive-Sektors von einer geringeren Nachfrage durch Kunden aus diesem Bereich betroffen. Erfreulich hingegen ist die Entwicklung bei den Industriekunden. Hier konnten verschiedene Neukunden gewonnen werden. Folglich sollte sich nach unserer Ansicht die Umsatzverteilung ggü. dem ersten Quartal weiter zugunsten der Industriekunden verschoben haben (MONe Q2/22: 40%; Q1/22: 31%). Zusätzlich verfügt Schweizer mit einem Auftragsbestand von 242,4 Mio. Euro über aussichtsreiche Zukunftsperspektiven in beiden Segmenten.

Profitabilitätssteigerung für H2 avisiert: Mit einem EBITDA von -7,1 Mio. Euro (Marge: -11,1%; Vj.: -5,2 Mio. Euro; Marge: -8,8%) erzielte Schweizer im ersten Halbjahr ein Ergebnis unter unserer Erwartung (MONe: -4,4 Mio. Euro). Ursächlich hierfür ist neben den geringeren Umsätzen aus dem Automotive-Sektor auch die eingeleitete Portfoliobereinigung im chinesischen Werk Jintan. Hierdurch kann zwar Liquidität geschont werden, gleichzeitig erzeugt dies jedoch höhere negative Skaleneffekte als von uns angenommen. Für das zweite Halbjahr erwartet der Vorstand Erfolge aus weiteren Sparmaßnahmen, sodass wir für H2 eine Verbesserung der EBITDA-Marge auf -7,0% erwarten.



Anpassung der Unternehmensguidance: Als Konsequenz aus der bisherigen Geschäftsentwicklung und den makroökonomischen Umständen passt Schweizer seine Umsatz- (+5-15% yoy; zuvor: 10-20% yoy) und EBITDA-Prognose (Marge: -4 bis -8%; zuvor: +1 bis -4%) für das laufende Jahr an. Analog hierzu reduzieren wir unsere Erwartungen für FY 2022 ebenfalls und positionieren uns erlös- (+5,0% yoy) und ergebnisseitig (EBITDA-Marge: -8,0%) am unteren Ende der Bandbreiten. Weiterhin überarbeiten wir unsere mittelfristigen Umsatzprognosen und reflektieren anhaltende Portfoliobereinigungen in Jintan. Mit dem Abschluss der benötigten Kapitalmaßnahme wird im zweiten Halbjahr gerechnet.



Fazit: Die Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr verdeutlicht den Gegenwind, dem Schweizer aktuell ausgesetzt ist. Wir bestätigen unsere Empfehlung "Halten" mit einem reduzierten Kursziel von 9,00 Euro (zuvor: 10,00 Euro).







