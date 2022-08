WARBURG RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Stefan Augustin

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Krones nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Abfüll- und Verpackungsanlagen-Hersteller habe mit einem erneut rekordhohen Auftragseingang klar positiv überrascht, schrieb Analyst Stefan Augustin am Dienstag in einer ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe Krones nicht angehoben, plane nun aber mit den oberen Enden der Zielspannen für den Umsatz und die operative Ergebnismarge (Ebitda). Umsatzseitig sehe das sehr konservativ aus./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.