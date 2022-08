Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) -- Corona hat Trend verstärkt, dass immer mehr Betriebe soziale Kanäle für dieKommunikation mit Kunden nutzen- Verbraucher nehmen dieses Engagement positiv auf, wünschen sich aber eine nochbessere Nutzung sozialer Kanäle von Unternehmen- Lebensmittelhandel und Arztpraxen sind am besten mit Corona umgegangenDie Rolle sozialer Medien als Kommunikationskanal von Unternehmen hat seitBeginn der Pandemie zugenommen, immer mehr Betriebe erkennen den Wert von SocialMedia für ihren Geschäftserfolg. Doch nach wie vor hat die Wirtschaft bei derNutzung von Facebook, YouTube & Co. noch viel Nachholpotenzial. Das sind diezentralen Ergebnisse einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage desMarktforschungsunternehmens Innofact im Auftrag von Gelbe Seiten, für die gut1.000 Verbraucher und 345 Unternehmen befragt wurden. Demnach bezeichneten 84,7Prozent der Unternehmen Social Media als sehr wichtiges Werkzeug in Zeiten vonCorona, im vergangenen Jahr hatten lediglich 58 Prozent so geantwortet. Unddiese höhere Priorität der Kommunikation mit Kunden über Kanäle wie Facebook,Instagram, TikTok oder YouTube zahlt sich offenbar auch aus: Denn knapp 49Prozent der befragten Verbraucher gaben an, die Nutzung Sozialer Medien durchdie Betriebe sei als sehr gut (14,2 Prozent) oder gut (34,7 Prozent) zubewerten, das ist deutlich besser als im Vorjahr, als nur 30 Prozent eine dieserbeiden Noten vergaben.Social Media-Nutzung: Unternehmen haben noch VerbesserungspotenzialAllerdings wird trotz des Anstieges an dieser Stelle auch deutlich, dass dieWirtschaft an vielen Stellen auch noch Nachholbedarf bei der Nutzung von SocialMedia hat: Aus Sicht der Kunden nämlich sagen 29 Prozent der Befragten, dieNutzung sei als "weniger gut" oder sogar als "schlecht" zu bezeichnen. "DasInternet und Social Media bieten Unternehmen völlig neue Möglichkeiten, um mitKunden in Austausch zu treten, und die Verbraucher erwarten das auch. Umsowichtiger ist es, auf allen digitalen Kanälen professionell aufgestellt zu sein.Das gilt für die eigene Website ebenso wie für Auftritte auf sozialen Kanälenund in Branchenportalen wie Gelbe Seiten. Diese Kanäle als nebensächlich zubetrachten, ist nicht mehr zeitgemäß und schadet dem Geschäftsbetrieb", sagtDirk Schulte, Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft.Schließlich nutzen 83 Prozent der befragten Verbraucher Social Media in ihremtäglichen Leben. Von denen, die das tun, gaben wiederum 69,4 Prozent an, auchdeshalb bei Facebook, Instagram und Co. unterwegs zu sein, um sich dort überProdukte und Dienstleistungen zu informieren. Damit nimmt auch die Bedeutung des