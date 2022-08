Noch im Sommer letzten Jahres markierte die PayPal-Aktie im Bereich von 310,16 US-Dollar stolze Höchststände, nach einem Doppelhoch in diesem Bereich ging Bullen jedoch sukzessive die Puste aus, das Papier fiel binnen kürzester Zeit und bis Ende Juni dieses Jahres auf einen mickrigen Wert von gerade einmal 67,58 US-Dollar zurück und somit auf den tiefsten Stand seit 2017. Aber bereits seit Anfang Mai läuft an dieser Stelle eine volatile Stabilisierungsphase, die sich ihrem potenziellen Ende nähert. Hierzu müssen Bullen aber noch einen letzten Schritt gehen, um einen erfolgreichen Abschluss zu vollziehen.

Große Ausschläge zu erwarten

Technisch kann die PayPal-Aktie erst oberhalb eines Niveaus von mindestens 89,50 US-Dollar den seit Mai im Aufbau befindlichen Boden abschließen und Aufwärtspotenzial an 100,00 und darüber 122,92 US-Dollar entfalten. Knapp darüber trifft PayPal aber auch schon auf den 50-Wochen-Durchschnitt um 135,22 US-Dollar (fallend) und dürfte von Gewinnmitnahmen belastet werden. Aber selbst für diesen kurzen Wegabschnitt würde sich ein Investment in ein Zertifikat mit einem konstanten Hebel überdurchschnittlich auszahlen. Sollte dagegen das Jahrestief bei 67,58 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, müsste noch einmal der Unterstützungsbereich um 60,00 US-Dollar in die Bresche springen. Die weitere Entwicklung müsste an gegebener Stelle erneut ausgewertet werden.