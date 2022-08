Große Begeisterung bei den Teilnehmern des ersten IMMOKONGRESS (FOTO)

Augsburg (ots) - Das Immobilienevent IMMOKONGRESS 2022 von Maximilian Wolf fand

am 25. Juni in der Augsburger Arena mit über 600 Teilnehmern statt. Die

Veranstaltung stieß auf reges Interesse und fuhr ausschließlich positives

Feedback ein. Das Event brachte insbesondere den Immobilienunternehmen, Maklern,

Projektentwicklern, Bauträgern und Profi-Investoren einen enormen Mehrwert.

Neben der Fülle an Informationen, die sie aus den zahlreichen Vorträgen

mitnehmen konnten, bestand außerdem die Möglichkeit, sich mit anderen Gästen und

Experten der Branche auszutauschen.



Veranstalter Maximilian Wolf: "Das branchenübergreifende Know-how und die

erprobten Strategien der Speaker konnten im Anschluss der Reden in den

Gesprächen zwischen den Besuchern weitergeführt werden. So wurden den Gästen am

Ende der Veranstaltung viele neue Ansätze und Gedanken zur eigenen

Weiterentwicklung mit auf den Weg gegeben."