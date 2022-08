Ukrainische Flüchtlinge in Deutschland - neues Potenzial für den Arbeitsmarkt (FOTO)

Königstein im Taunus (ots) - In vielen Berufen lassen sich kaum genügend

Fachkräfte finden, um in den Betrieben alle freien Stellen zu besetzen.

Demgegenüber steht die große Zahl an Geflüchteten, die gegenwärtig nach

Deutschland kommen und hier eine neue Heimat finden. Sie müssen in den deutschen

Arbeitsmarkt integriert werden - und können somit den Mangel an dringend

benötigtem Personal beheben.



Natürlich sind dabei einige Barrieren zu beseitigen. Zu denken wäre an die

Sprachbarriere. Dennoch bringen die Menschen aus der Ukraine ideale

Voraussetzungen mit, um schnell in den hiesigen Firmen mitarbeiten zu können.

Helfen soll dabei der Integrationskurs "Work in Germany", der von Oliver Herbig

- Gründer und Geschäftsführer von karriere tutor - in Kooperation mit der

Agentur für Arbeit initiiert wurde. Wie die Eingliederung gelingt, erläutert

Herbig in diesem Beitrag.