In wenigen Tagen (genauer gesagt am 10. August) wird der kanadische Silberproduzent Pan American Silver Zahlen für das 2. Quartal präsentieren.

Im Vorfeld der Veröffentlichung ist die Aktie darum bemüht, einen Erholungsversuch zu lancieren. Dieser ist mittlerweile an eine eminent wichtige Widerstandszone herangerückt…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Pan American Silver hieß es am 27.05. unter anderem „[…] Der obere Chart zeigt deutlich, dass der Widerstand bei 23 US-Dollar gleichzeitig die Oberseite einer ansteigenden Dreiecksformation (orange dargestellt) bildet. Ein deutlicher Ausbruch über die 23 US-Dollar wäre daher aus charttechnischer Sicht eminent wichtig. Sollte das Unterfangen gelingen, würde sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 24 US-Dollar bzw. 25+ US-Dollar eröffnen. Obacht ist hingegen geboten, sollte es für Pan American Silver noch einmal unter die 20,6 US-Dollar gehen. […]“.

Ende Juni kam es für Pan American Silver aus charttechnischer Sicht noch einmal knüppeldick, brach die Aktie doch damals durch die markante Unterstützungszone von 20,6 US-Dollar. Daraufhin entwickelte sich rasch weiteres Abwärtsmomentum. Pan American Silver fand sich zügig im Bereich von 17,5 US-Dollar wieder. Seit einigen Handelstagen ist die Aktie jedoch darum bemüht, eine Erholung auf die Beine zu stellen. Der zuletzt noch dominierende Abwärtstrend (rot dargestellt) wurde bereits durchbrochen.

Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es dem Wert nun auch noch gelingen würde, den Kursbereich von 20,6 US-Dollar zurückzuerobern. Ein Comeback oberhalb von 20,6 US-Dollar würde der Aktie die Chance offerieren, den Vorstoß in Richtung 22,5 US-Dollar / 23,0 US-Dollar auszudehnen. Obacht ist hingegen geboten, sollte es für Pan American Silver doch noch einmal unter die 17,5 US-Dollar gehen.