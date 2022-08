Dachser bringt erste Wasserstoff-Lkw in den Praxiseinsatz (FOTO)

Kempten (ots) - Im kommenden Jahr wird der Logistikdienstleister in Magdeburg

einen 27-Tonner vom Typ Hyundai Xcient auf die Straße bringen. Einsatzbereich

des emissionsfreien Lkws wird der regionale Verteilerverkehr ebenso wie der

nächtliche Linienverkehr nach Berlin sein. Ein weiterer Lkw mit

Wasserstoff-Brennstoffzelle, der Enginius Bluepower mit 19 Tonnen Gesamtgewicht,

wird ab Mitte 2023 Lieferungen für Dachser in die Hamburger Innenstadt

übernehmen.



Dachser treibt die praktische Erprobung von emissionsfreien

Lkw-Antriebstechnologien voran und wird 2023 in Deutschland zwei

Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV)-Lkw in den Praxiseinsatz bringen.