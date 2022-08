Als Ende Mai die Pläne des südafrikanischen Goldproduzenten Gold Fields bekannt wurden, seinen kanadischen Mitbewerber Yamana Gold übernehmen zu wollen, bildete sich der Markt schnell eine Meinung. Gold Fields knickte ein, während die Aktie von Yamana Gold in einer ersten Reaktion steil ging. Doch auch deren Zauber ist mittlerweile verflogen.

Insbesondere unter den Aktionären von Gold Fields waren und sind nicht unerhebliche Zweifel vorhanden, ob die Übernahme von Yamana Gold tatsächlich zielführend sein würde.

Die Transaktion (per Aktientausch) hätte ein Volumen von 6,7 Mrd. US-Dollar. Und genau dieser Preis scheint einem Teil der Gold-Fields-Aktionäre zu hoch zu sein. Gold-Fields-CEO Griffith wird dagegen nicht müde, die Vorteile der Übernahme darzulegen.

Zudem kündigte er den Aktionären „Geschenke“ an, sollte die Übernahme über die Bühne gehen. So stellte er eine verbesserte Dividenden-Politik sowie ein weiteres Listing in Toronto in Aussicht. Ob die Bemühungen von Griffith Früchte tragen werden, dürfte sich im Oktober zeigen. Am 12. Oktober ist eine Abstimmung unter den Aktionären von Gold Fields über die Transaktion geplant.

Aus charttechnischer Sicht ist Gold Fields angeschlagen. Mit Mühe und Not gelang es dem Wert zuletzt, die wichtige Unterstützungszone um 8,5 US-Dollar zu verteidigen. Um eine nachhaltige Entlastung herbeizuführen, muss Gold Fields über den Widerstandsbereich 10,3 US-Dollar / 10,0 US-Dollar vorstoßen.