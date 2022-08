Bowling, Party und Afterworkevent / Sieben neue Auszubildende (m/w/d) starten bei GREEN IT und der pcm GmbH - part of GREEN IT Group (FOTO)

Dortmund/Hagen/Herdecke (ots) - Die GREEN IT Group (https://www.greenit.systems/

?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) begrüßte am

1. August gleich sieben neue Auszubildende (https://www.greenit.systems/ausbildu

ng/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) (m/w/d)

für insgesamt vier verschiedene Ausbildungsberufe. (https://www.greenit.systems/

ausbildung/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal)

Damit beschäftigt der auf nachhaltige IT-Lösungen spezialisierte

IT-Dienstleister insgesamt 29 Azubis an den Standorten Dortmund und Herdecke

sowie in Hagen bei der pcm GmbH.



Unter den geltenden Abstands- und Hygienestandards startete der erste Arbeitstag

für alle Azubis (https://www.greenit.systems/ausbildung/?utm_campaign=standard&u

tm_medium=referral&utm_source=presseportal) in Dortmund mit einer kurzen

Einführung in die GREEN IT (https://www.greenit.systems/?utm_campaign=standard&u

tm_medium=referral&utm_source=presseportal) Welt und der obligatorischen

Unterweisung zu Datenschutz (https://www.greenit.systems/portfolio/it-security/?

utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) und

Arbeitssicherheit. Nach einem gemeinsamen Frühstück wurden die IT-Frischlinge

reich beschenkt: Für einen perfekten Start in den ersten Ausbildungstag gab es

eigens kreierte GREEN IT Notebook-Rucksäcke. Diese waren prall gefüllt mit

Equipment und vielen kleinen Überraschungen. Highlight war das gemeinsame

Afterworkevent an der Hauptverwaltung in Dortmund mit leckerem Grillgut, kalten

Getränken und jeder Menge Spaß.