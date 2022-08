Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Der Einfluss von Influencern auf Kaufentscheidungen steigt aufein neues Rekordhoch: Innerhalb von zwölf Monaten haben 24 Prozent der deutschenOnliner Produkte gekauft oder Dienstleistungen in Anspruch genommen, die voneinem YouTuber beworben wurden. Das zeigt der Social-Media-Atlas 2022 derHamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor, für den der Marktforscher Toluna3.500 Internet-Nutzer ab 16 Jahren repräsentativ befragt hat. In derVorjahresausgabe der Studienreihe, die seit 2011 die Nutzung Sozialer Medien inDeutschland beleuchtet, lag die Quote noch bei 21 Prozent. YouTuber bleibendamit die Influencer mit der größten verkaufsfördernden Wirkung - aber auchInstagrammer, Blogger und andere Social-Media-Promis bauen ihren Einfluss aufdie Konsumenten weiter aus.19 Prozent der für die Studie Befragten gaben an, von Influencern auf Instagramzum Kauf von Produkten oder Dienstleistungen angeregt worden zu sein. Das istein Prozentpunkt mehr als bei der vorhergehenden Erhebung. Blogger bauten ihrenEinfluss auf Kaufentscheidungen um zwei Prozentpunkte auf 18 Prozent aus. Aufanderen Kanälen aktive Social-Media-Prominente legten hier um drei Prozentpunkteauf jetzt 20 Prozent zu. Bezieht man auch länger als ein Jahr zurückliegendeAnschaffungen mit ein, zeigt sich ein noch stärkerer Einfluss der Influencer:YouTuber bewegten insgesamt bereits 27 Prozent der Onliner ab 16 Jahren zumindestens einer Kaufentscheidung, Instagrammer 22 Prozent, Blogger 21 Prozentund sonstige Social-Media-Prominente zusammen 25 Prozent.Vor allem die Generation Z lässt sich influencenTendenziell fällt der Einfluss der Influencer auf den Konsum umso stärker aus,je jünger ihr Publikum ist. 52 Prozent der Internet-Nutzer aus der Generation Z(16-25 Jahre) haben sich bereits von YouTubern zu Kaufentscheidungen verleitenlassen, 49 Prozent von Instagrammern, 38 Prozent von Bloggern und 47 Prozent vonInfluencern auf anderen Social-Media-Kanälen. Unter Millennials liegen dieQuoten schon jeweils vier bis sechs Prozentpunkte niedriger - mit einerAusnahme: 39 Prozent der Befragten im Alter von 26 bis 40 Jahren geben an,bereits Kaufempfehlungen von Bloggern gefolgt zu sein. Jenseits der 40 sinkt derEinfluss der Influencer hingegen auf nurmehr acht bis zwölf Prozent der Onliner.Effektivität von Influencer-Kooperationen hängt von der Zielgruppe ab" Die Zahlen zeigen einerseits, dass Influencer in den Sozialen Medien eineweiter wachsende Bedeutung in der vertriebsfördernden Kommunikation einnehmen ",so Dr. Roland Heintze , Social-Media-Experte und GeschäftsführenderGesellschafter des Faktenkontors. " Andererseits aber auch, dass ihr Einfluss