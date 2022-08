LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Bayer ist nach einigen schwierigen Jahren zuletzt wieder in Schwung gekommen. Das Agrargeschäft profitiert von einer regen Nachfrage und die Pharmasparte wurde mit neuen Medikamenten gestärkt. Zudem ist der Glyphosat-Rechtsstreit in den USA für Investoren nicht länger das alles dominierende Thema. Was bei Bayer rund um die Zahlenvorlage zum zweiten Quartal an diesem Donnerstag (4. August) los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

DAS IST LOS BEI BAYER: