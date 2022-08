Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ochsenhausen (ots) - Thomas Degenhard ist Experte für Vorsorge und Finanzen.Diese anspruchsvolle Tätigkeit übt der Fachmann unter dem Dach der TELIS FinanzAG aus. Für viele Menschen ist er der rettende Helfer beim planbaren Aufbauihres Vermögens. Zusätzlich unterstützt er motivierte Kandidaten dabei, ihrehochgesteckten beruflichen Ziele zu erreichen und trotzdem ein erfülltesPrivatleben zu führen. Die Basis dieser Philosophie bilden das PowerPeople-Teamund acht elementare Lebenssäulen. Im Folgenden erfahren Sie, wieso einharmonisches Arbeitsumfeld unabdinglich und warum die Einheit aus beruflichemErfolg und Privatleben so wertvoll ist.Immer mehr Menschen wollen ein ganzheitliches Leben führen. Beruflicher Erfolgund privates Glück sollen zu einer angenehmen Einheit verschmelzen. In derPraxis sieht es leider oft anders aus. Wer sich voll auf die Karrierekonzentriert, erlebt oft, dass private Bedürfnisse immer mehr in den Hintergrundgedrängt werden. Verpflichtungen in Beruf und Alltag fühlen sich immer öfteranstrengend und sinnlos an. Dabei ist es ja genau das, was Menschen glücklichmacht - ihr Schaffen als sinnvoll zu erleben. Fehlt dieser Sinn, rutschen vieleimmer tiefer ab in das Hamsterrad des Lebens - weder beruflich noch privat läuftes rund, beflügelnde Erfolgserlebnisse werden immer seltener. Dadurch verlierenviele immer mehr ihren natürlichen, inneren Antrieb. Menschen, die nur nochfunktionieren, verlieren aber ihre Ziele aus den Augen. "Wenn Menschen sichdamit abfinden, dass ihre Lebensträume gescheitert sind, finden sie allein ausdiesem Dilemma nicht mehr heraus. Sie geben sich auf. Durch ein professionellesCoaching ist es aber möglich, eine völlig neue Einstellung zu entwickeln. Diesebefähigt Menschen, neue Wege einzuschlagen und Ziele zu erreichen, die sie sichselbst allein niemals zugetraut hätten", weiß Thomas Degenhard, Experte fürVorsorge und Finanzen.Als Unternehmensberater für Privathaushalte bei der TELIS Finanz AG betrachtetder Experte private Haushalte wie Unternehmen. Er sieht, wo Einsparungen möglichsind und wo Fördergelder sowie Steuervorteile winken. Er sieht aber auch, wieviel Kraft Menschen verlieren, wenn sie bei ihrer Arbeit nicht geschätzt werdenund ständig finanzielle Sorgen an der Substanz zehren. Deshalb macht er alsMentor die Menschen mit der Philosophie des PowerPeople-Teams vertraut undermöglicht ihnen einen Blick auf den Wert der acht Lebenssäulen. Dadurch öffnetThomas Degenhard den Menschen die Türen zu einem Leben, in dem Beruf undPrivatleben harmonisch miteinander verbunden sind.Mit Wertschätzung zum natürlichen Potenzial