Pullach (ots) -



- Erste kanadische SIXT Station in Vancouver Downtown bietet optimale Lage für

Erkundungsfreudige

- Kundinnen und Kunden erwartet eine hochwertige Flotte mit hohem Premiumanteil

und Premiumservice



Nico Gabriel, COO SIXT: "Vancouver ist der Startpunkt vieler unvergesslicher

Reisen, daher ist es für uns nur logisch, dass auch unsere Reise an diesem Ort

beginnt."





Pünktlich zur besten Reisezeit eröffnet Premium-Mobilitätsanbieter SIXT seineerste Station in Kanada und erschließt mit dem Standort in Vancouver Downtowneinen Sehnsuchtsort vieler Reisender aus Deutschland und Europa. Damit könnenKundinnen und Kunden von SIXT den Premiumservice jetzt auch vor Ort erleben,nachdem digitale Buchungen über die SIXT App bereits seit einigen Wochen möglichwaren. Zur Erkundung der attraktiven Metropole und ihrer Umgebung steht einehochwertige Flotte mit hohem Premiumanteil und brandneuen 2022er Modellenbereit. Diese umfasst neue Premiumlimousinen ebenso wie SUVs der Marken BMW undMercedes.Im Laufe des Jahres werden weitere Stationen in Vancouver und Toronto folgen,womit SIXT die beiden umsatzstärksten Destinationen des Landes abdeckt. Zusammenmachen sie den Großteil des kanadischen Autovermietungsmarktes aus und haben einpotenzielles Marktvolumen von 400 Millionen Euro. Mit der Erschließung derbeiden kanadischen Metropolen kann SIXT seinen erstklassigen Service und seinePremiumflotte zukünftig auch für Geschäfts- und Freizeitreisen zwischen den USAund Kanada anbieten.SIXT Station mit optimaler Lage im beliebten CrosstownDie erste SIXT Niederlassung befindet sich im renommierten Library SquareBuilding, das mitten im touristischen Crosstown liegt. Der Standort ist ansieben Tagen in der Woche geöffnet und liegt in der Nähe von Theatern, Hotels,Sportstadien, Einkaufscentern, Geschäften und großen Bürogebäuden. Er ist überdie wichtigsten Verkehrswege und Fahrradrouten erreichbar. Von dort lassen sichviele attraktive Orte in der näheren Umgebung erkunden - vom Stanley Park, überdie Capilano Suspension Brücke bis zum Whistler.Kundinnen und Kunden, die in diesem Sommer einen Mietwagen in Vancouver suchen,können ihr Fahrzeug über die SIXT Webseite(https://www.sixt.com/car-rental/canada/vancouver/#/) oder die SIXT Appreservieren. Es wird empfohlen, frühzeitig zu buchen, um sich die besten Preisefür das Fahrzeug zu sichern.David Wong, Regional Vice President SIXT Canada : "Die erste kanadischeNiederlassung von SIXT befindet sich im Library Square Building, einem der