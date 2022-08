München (ots) -



- Anschlussfinanzierer können so Tilgungsgeschwindigkeit beibehalten

- Bausparkassen ändern Tarifwerke: Teilweise noch Altkonditionen möglich



Totgesagte leben länger: Der deutliche Zinsanstieg seit Jahresbeginn bei

Immobiliendarlehen auf das Dreifache führt zur Wiederentdeckung der Bausparidee.

Viele wissen jedoch nicht, dass die Prüfung entsprechender Verträge nicht nur

für Immobilieninteressentinnen und -interessenten mit künftigem

Finanzierungsbedarf lohnt, sondern auch für Eigentümerinnen und Eigentümer mit

laufenden Darlehen. Denn: Wer nach 2018 gekauft hat, könnte aufgrund des

Zinsanstiegs auf höhere Raten bei der Anschlussfinanzierung treffen als

erwartet. "So altmodisch das Thema anmutet, so aktuell ist es - gerade nach der

extrem langen Niedrigzinsphase. Durch Bausparverträge lassen sich sowohl die

Finanzierung selbst als auch die Immobilie absichern. Eigennutzerinnen und

Kapitalanleger sollten Optionen jetzt durchrechnen", sagt Mirjam Mohr,

Vorständin Privatkundengeschäft bei der Interhyp AG, Deutschlands größtem

Vermittler privater Baufinanzierungen.





Bausparen als Option für Käufer aus NiedrigzinszeitenDie Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Zinsen mit ihrer Leitzinssenkung in2016 auf null Prozent auf Talfahrt geschickt. In der Folge lagen die Konditionenfür Kredite je nach Laufzeit seitdem kontinuierlich unter zwei Prozent. In denJahren 2020 und 2021 waren die Konditionen laut Interhyp auf ein Rekordtief vonteilweise unter einem Prozent gefallen. Damit ist seit der durch dieZentralbanken eingeläuteten Zinswende vorerst Schluss. Diese trifft lautInterhyp nicht nur Immobilienkäuferinnen und -käufer mit Finanzierungsbedarf,sondern gleichermaßen viele Eigentümerinnen und Eigentümer. "DasNiedrigzinsumfeld hat einerseits den enormen Kaufpreisanstieg in den Metropolenkompensieren können. Andererseits ließ sich Wohneigentum in vielen Regionen zukleinen Raten finanzieren", erläutert Mirjam Mohr. Seit Jahresbeginn sind dieZinsen für zehnjährige Darlehen von einem auf in der Spitze 3,4 Prozentgestiegen und zuletzt leicht zurückgegangen auf etwas unter drei Prozent. Daskann die Raten beim Anschlusskredit in einigen Jahren um mehrere hundert Europro Monat verteuern und zu Mehraufwendungen führen. Hinzu kommen finanzielleBelastungen durch die Energiepreisexplosion. "Die Tilgungsgeschwindigkeit zureduzieren, kann ein Hebel sein - allerdings nicht ohne Nebenwirkungen. Soverlängert sich dadurch die Restlaufzeit und es fallen höhere Zinskosten an",warnt Mirjam Mohr.Bausparer in die AnschlussfinanzierungMit einem Bausparvertrag lasse sich das Dilemma höherer Zinsen in fünf oder mehr