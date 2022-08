Nachdem Dow aus seiner Handelsspanne der letzten Monate zwischen 52,07 und 71,86 US-Dollar herausgefallen war, kam es in diesem Sommer zu Abschlägen auf 48,27 US-Dollar. Die letzten Tage über waren wieder von deutlichen Kursgewinnen an den Horizontalwiderstand bei 52,07 US-Dollar gekennzeichnet. An dieser Stelle wird sich nun der weitere Entwicklungsprozess der Aktie erst noch ergeben müssen, ein Wiedereintritt in die vorherige Handelsspanne könnte für entsprechende Long-Positionen genutzt werden, aber noch immer droht das Papier auf neuerliche Jahrestiefs bei einem Abpraller am aktuellen Horizontalwiderstand zurückzufallen.

Die Spannung steigt!

Für den Fall eines nachhaltigen Wochenschlusskurses mindestens oberhalb der Kursmarke von 53,25 US-Dollar könnten weitere Gewinne an 55,00 und darüber in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts um 59,02 US-Dollar folgen. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für ein Long-Investment anbieten. Rücksetzer unter die aktuellen Jahrestiefs von 48,27 US-Dollar dürfte dagegen Abschlagspotenzial auf rund 45,00 und darunter glatt 40,00 US-Dollar eröffnen. Je nachdem, in welche Richtung sich die Akte entwickelt, können entsprechende Positionen aufgebaut werden.