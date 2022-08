NEW YORK (dpa-AFX) - Der verstärkte Fokus auf die Profitabilität lässt die US-Bank JPMorgan optimistischer auf die Aktien von Delivery Hero blicken. Analyst Marcus Diebel lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie sowohl die stark steigende Rentabilität als auch die Marktanteilsgewinne des Essenslieferanten. Damit habe sich das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken zum Positiven verschoben.

Ende Juli hatte der Essenslieferant angekündigt, dass er nach jahrelangem Wachstum um jeden Preis jetzt deutlich stärker an seiner Profitabilität arbeiten will. Am Dienstag stufte der JPMorgan-Analyst die Delivery-Hero-Papiere von "Neutral" auf "Overweight" hoch und setzte mit 65 Euro von zuvor 32 Euro ein mehr als doppelt so hohes Kursziel an. Aktuell notieren die Anteilsscheine bei knapp 49 Euro.