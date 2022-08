Erstes Halbjahr 2022: Rekord bei Wachstum und bester Verkaufsmonat in der Geschichte von HRworks

Freiburg/Berlin (ots) -



- Lizenzerlöse um 30 Prozent im ersten Halbjahr gesteigert - Juli 2022: Bestwert beim Auftragseingang und Großauftrag - Ausblick: HRworks baut DATEV- und SAP-Schnittstellen aus

HRworks , der Spezialist für HR-Software im deutschen KMU-Markt, knüpft an sein Rekordergebnis aus dem Jahr 2021 nahtlos an. So konnten im ersten Halbjahr 2022 die Lizenzerlöse um 30 Prozent gesteigert und damit ein neuer Spitzenwert gegenüber dem Vorjahreszeitraum erreicht werden. Das Traditionsunternehmen für HR-Tech hat außerdem in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres mehr als 35 neue Mitarbeiter gewinnen können. Die Zahl der Beschäftigten liegt nunmehr im Juni bei 107 verteilt auf die drei Standorte Freiburg i.Br., Frankfurt und Berlin.