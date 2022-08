Lingen (ots) - Das umfassende Thema rund um den umweltbewussten Umgang mit

begrenzten Ressourcen ist längst im Alltag angekommen. Auch das Lingener

Traditionsunternehmen EMP Exclusive Merchandise Products hat die Dringlichkeit

dieser Entwicklung erkannt und arbeitet ambitioniert daran, seine

Unternehmensstrategie nachhaltig auszurichten. Insbesondere die transparente

Zertifizierung von Papierprodukten durch spezielle Nachhaltigkeitssiegel spielt

dabei eine große Rolle, denn allein im Jahr 2021 hat das Unternehmen ca. 6,5

Millionen Kundenbestellungen versendet, wovon 57 Prozent in Papierkartons

ausgeliefert wurden.





EMP setzt seit einiger Zeit den Fokus auf eine nachhaltigeUnternehmensentwicklung und kann bereits einige Erfolge verbuchen. So wurde dieengagierte Arbeit der unterschiedlichen Bereiche wie die hauseigene Logistik,Quality Management (QM) und Corporate Social Responsibility (CSR) kürzlich mitWerbelizenzen für das FSC®- (FSC®N003974) und PEFC-Siegel (PEFC/04-04-0197)gewürdigt, welche nun zum größten Teil für Versandmaterialien und Magazinegenutzt werden. Außerdem verwendet der Lingener Merchandise-SpezialistVerpackungen, welche aus recyceltem Material bestehen und zusätzlich mit demUmweltzeichen Blauer Engel (30a/33894) zertifiziert sind. Diese Siegel stärkendas Vertrauen der Kund*innen in die EMP-Produkte und können so die Kundenbindungund das Unternehmensimage fördern. Für Lydia Kölker, Head of QM & CSR bei EMP,sind die Zertifizierungen aber längst nicht nur aus wirtschaftlicher Sichtsinnvoll, sondern vielmehr ein Herzensthema: "Ich sehe hier ein großes Projekt:In Summe wollen wir bei Lieferanten Wissen schaffen und Aufmerksamkeit beiKund*innen generieren. Gemeinsam wollen wir in der Lieferkette daran arbeiten,Verpackungen umzustellen." Tom Kuper, Director Logistics & Customer Service beiEMP, unterstreicht diesen Ansatz: "Unsere Zentrallogistik gehört zu den größtenStandorten in Deutschland und wir haben sowohl Einfluss als auch Verantwortungbezüglich der Anforderungen, die wir an unsere Lieferanten stellen - und das istnicht alles. Wir sind einer der größten Arbeitgeber im Emsland und nehmen auchhier eine Vorbildfunktion gegenüber anderen Betrieben und unserenMitarbeiter*innen wahr. Aus Sicht des Customer Service ist hier unser Einfluss-und Signalbereich weit größer. So erreichen wir täglich bis zu 65.000 Kund*innenmit unseren Paketen, die zunehmend mit den richtigen Siegeln und somit Signalengekennzeichnet sind. Das ist der richtige Weg."