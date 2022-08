München, Frankfurt am Main, Bonn, Berlin. (ots) - Vom 12. bis 16. September 2022

findet auf dem Gelände der Messe München die Weltleitmesse oils+fats @drinktec

2022 statt. Auf der einzigartigen Fachmesse für Wirtschaft und Technologie

werden neueste Produkte, Dienstleistungen, Trends und Innovationen zu

pflanzlichen Proteinen, Ölen und Fetten präsentiert.



In diesem Jahr steht der Branchentreff auch im Zeichen des Ukrainekrieges. Die

Auswirkungen dessen sind weltweit spürbar. Sie zeigen: Eine sichere, vielfältige

und nachhaltige Versorgung mit Ölen, Fetten und Proteinen ist kein Selbstläufer.

In einem umfangreichen Rahmenprogramm werden diese Herausforderungen beleuchtet.





Besonders im Jahr 2022 spielt die Öl- und Fettindustrie für dieErnährungssicherung eine zentrale Rolle. So hat es die Verfügbarkeit vonSpeiseölen - besonders von Sonnenblumenöl - bis in die Schlagzeilen derTagespresse geschafft. Auf der Beliebtheitsskala folgt Sonnenblumenöl demRapsöl. Themen, Handlungsbedarf und Perspektiven, die sich hieraus ergeben,werden in München im Fokus stehen.Auch die Politik ist gefordert, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, damitProduzenten, Händler und Dienstleister ihre Aufgabe bei der Versorgungwahrnehmen können. Das gilt für den Bereich der Energiesicherheit, für Markt-und Preisentwicklungen, ebenso wie für das Thema Nachhaltigkeit oder für denkünftigen Einsatz von Biokraftstoffen. Diese politische Dimension gibt deroils+fats 2022 als internationaler Branchengipfel in diesem Jahr zusätzlichBedeutung.Die oils+fats 2022 bildet gemeinsam mit der zeitgleich stattfindenden Messedrinktec den Rahmen für zahlreiche Sonderveranstaltungen undBegegnungsmöglichkeiten: Auf dem englischsprachigen 8. DGF Education Course wirdvom 13. bis 14. September 2022 den internationalen Teilnehmern die neuestenGrundprinzipien und Entwicklungen der Ölsaatenverarbeitung undPflanzenölverarbeitung vermittelt. Am 15. September 2022 wird das fürMessebesucher kostenfreie Protein and Oil Symposium Chancen undHerausforderungen aufzeigen, mit denen die Branche heute konfrontiert ist, undwas sie morgen erwarten kann. Das von AMI/UFOP/OVID in Kooperation mit der MesseMünchen erstmals ausgetragene Ölsaaten Forum 2022 bietet als Vortrags- undDiskussions-Plattform am 16. September 2022 die Möglichkeit, sich mitpolitischen Entscheidern, Analysten und Unternehmen über aktuelle Entwicklungenan den Märkten und Trends zur Verwendung von Proteinen und Ölen auszutauschen.Das Rahmenprogramm der oils+fats wird von der Messe München gemeinschaftlich mitihren Partnern Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft e. V. (DGF),