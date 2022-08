Pinterest, SAP, Uber – unsere Hotstocks am Dienstag

Der DAX hat gestern alle Aufschläge am Nachmittag wieder abverkauft und schloss unverändert. Damit waren die Voraussetzungen für heute Morgen erst einmal negativ. Bis 13.360 fiel der Index auch erst und war damit auf dem Hochpunkt des Dienstags vor zwei Wochen. Kommt ab hier eine Stabilisierung? Darüber sprechen wir mit Daniel Saurenz, der bei einigen Tech-Werten durchaus Potenzial nach einer Bodenbildung sieht. Ein Vertreter ist Pinterest. Die Quartalszahlen gestern waren nicht sonderlich gut, aber es scheint bereits viel eingepreist zu sein. Von daher stieg in einer Art “Erleichterung” der Aktienkurs nachbörslich um 21 Prozent. Vielleicht macht auch ein Hedgefonds Druck, der nun großer Einzelaktionär geworden ist. Wir nähern uns dem Thema direkt an! Hier geht’s zum VIDEO….