Juni 2022



Bewertungen spiegeln überzogene Ängste wider

Seit Jahresbeginn ist bei den europäischen zyklischen Unternehmen eine erhebliche Underperformance im Vergleich zu den defensiven Branchen festzustellen. Aufgrund des immer deutlicher werdenden Trends zu einem Inflationsanstieg befürchten manche Investoren einen radikalen Kurswechsel der Zentralbanken, so dass die Wirtschaft in eine Rezession schlittern könnte.

Der Ukrainekrieg, der den Inflationsdruck noch erhöht, und der kürzlich in China pandemiebedingt verhängte Lockdown schüren weiter diese Befürchtungen. Nach unseren Berechnungen haben diese Ungewissheiten bei den zyklischen Werten zu einem nunmehr übermäßig erscheinenden Kurssturz geführt. In der Tat sind die Bewertungen der zyklischen Unternehmen in Europa verglichen mit den defensiven Branchen derzeit in etwa auf dem Stand, den sie in der Zeit der durch die Subprimes ausgelösten Finanzkrise erreichten.