Rabe Academy expandiert Börsenberatung in Zwickau sucht neue Mitarbeiter (FOTO)

Zwickau (ots) - Die Jens Rabe Academy, eine Börsenberatung in Zwickau, sucht zum

nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter im Vertrieb, in der Buchhaltung, im

Eventmanagement und für das Copywriting mit dem Schwerpunkt Börse. Gewünscht

sind zielstrebige, strukturierte und erfolgshungrige Mitarbeiter, die auch als

Quereinsteiger im Team willkommen sind.



Geschäftsführer Jens Rabe: "Im deutschsprachigen Raum sind wir Marktführer in

unserem Unternehmensbereich. Es gibt kein anderes Team, das mit so viel

Erfahrung, Kompetenz und in dieser Größenordnung im Börsencoaching agiert.

Darauf sind wir sehr stolz und möchten jetzt noch weiter wachsen. Als

Arbeitgeber eines aktuell 29-köpfigen Teams möchten wir einen Ort schaffen, an

dem unsere Mitarbeiter unsere Vision in einer Kombination aus Spaß, Passion und

hoher Produktivität nach außen tragen. Denn nur gemeinsam können wir wahren

Erfolg schaffen. Um das zu erreichen, schaffen wir das perfekte Umfeld sowohl

für Kunden als auch für unsere Mitarbeiter."