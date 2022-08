Anlass der Studie: Update

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 41,00 auf EUR 37,00.



SFC hat ca. 2,9 Mio. Aktien zu EUR19,50 platziert und damit einen Erlös von EUR56 Mio. erzielt. Angesichts des schwierigen Kapitalmarktumfelds sehen wir die erfolgreiche Platzierung als klares Zeichen dafür, dass die Investoren trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds (hohe Inflation, drohende Rezession, geringes Konsumentenvertrauen, Unterbrechung der Lieferketten) an die Wachstumsstory von SFC glauben. SFC wird die Erlöse, jeweils zu ca. einem Drittel, (1) zur Förderung der regionalen und technologischen Expansion, (2) zur Beschleunigung der Entwicklung von Produkten und Lösungen und (3) für externe Wachstumschancen verwenden. Das Unternehmen verfügt nun über eine sehr starke Cash-Position (Q1/22: EUR20 Mio. + EUR56 Mio. = EUR76 Mio.) und ein Eigenkapital von ca. EUR105 Mio. (Q1/22: EUR49 Mio. + EUR56 Mio.). Wir halten an unserer Wachstumsprognose fest (2021-24 CAGR: 37%), die kein externes Wachstum enthält. Der Verwässerungseffekt der Kapitalerhöhung führt zu einem niedrigeren Kursziel von EUR37 (vorher: EUR41). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 41.00 to EUR 37.00.

SFC placed ca. 2.9m shares at EUR19.50 generating proceeds of EUR56m. Given the challenging capital markets environment, we view the successful completion as a clear sign that investors believe in SFC's growth story despite the difficult macro-economic environment (high inflation, looming recession, low consumer confidence, supply chain disruptions). SFC will use the proceeds, approx. one third each, (1) to foster regional and technological expansion, (2) accelerate the development of products and solutions, and (3) for external growth opportunities. The company now has a very strong cash position (Q1/22: EUR20m + EUR56m = EUR76m) and equity of ca. EUR105m (Q1/22: EUR49m + EUR56m). We stick to our growth forecast (2021-24 CAGR: 37%), which does not entail external growth. The dilutive effect of the capital increase results in a lower price target of EUR37 (previously: EUR41). We confirm our Buy recommendation.



