Uranium Energy Corp unterbreitet der US-Regierung Angebot zur Versorgung der strategischen Uranreserve und begrüßt Anhörung im Senat für Energie und natürliche Ressourcen

Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte: "Das Ziel der NNSA, zunächst eine Million Pfund zu kaufen, ist ein wichtiger Meilenstein für den Beginn dieses Programms. Die NNSA-Käufe werden dazu beitragen, unsere Industrie in Schwung zu bringen und die Abhängigkeit des Landes von Uran aus Ländern zu verringern, in denen Amerika prekären Versorgungsrisiken ausgesetzt ist. Zu diesen Risiken gehört heute Uran aus Russland, seinen Verbündeten und zunehmend auch aus China. Es liegt auf der Hand, dass die heimische Versorgung für die Energieversorgung und die nationale Sicherheit der USA von entscheidender Bedeutung ist. Dies war in der Tat einer der Hauptgründe für die Übernahme der russischen Uranium One Americas durch die UEC, die diesen wichtigen Vermögenswert wieder in den Besitz und die Kontrolle der USA zurückbrachte. Die Akquisition war nicht nur ein äußerst wertsteigernder Geschäftsvorgang, sondern erhöhte auch die inländischen Kapazitäten in der nationalen Lieferkette für Kernbrennstoffe. Wir freuen uns auf die weitere Verbesserung der Kernbrennstoffmärkte und auf die Produktion von UEC, die zur Deckung des amerikanischen Uranbedarfs beitragen wird."

Der UEC-Vorsitzende und ehemalige US-Energieminister Spencer Abraham kommentierte: "Wir begrüßen den Gesetzesentwurf von Senator Barrasso, der letzten Woche in der Anhörung des Ausschusses für Energie und natürliche Ressourcen des US-Senats diskutiert wurde. Sein Gesetzentwurf würde die Einfuhr von Uran aus der Russischen Föderation verbieten. Die USA haben zwar die Einfuhr anderer russischer Energiequellen verboten, nicht aber die von Kernbrennstoffen. Einige Energieimporte zu verbieten, andere aber nicht, ist eine widersprüchliche Botschaft, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Importeinnahmen aus dem Verkauf von russischem Uran dazu beitragen, Russlands Krieg in der Ukraine zu finanzieren."