NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag ihre leichten Vortagesverluste ausgeweitet. Die Anleger weltweit sind nervös, denn aus China kamen Drohungen angesichts des Besuchs von US-Außenministerin Nancy Pelosi in Taiwan. ES ist der ranghöchste eines US-Politikers seit einem Vierteljahrhundert und das schmeckt der kommunistischen chinesischen Regierung gar nicht, denn sie sieht das demokratische Taiwan als Teil der Volksrepublik China. Peking drohte daher auch mit möglichen militärischen Maßnahmen.

Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel zuletzt um 0,58 Prozent auf 32 609,07 Zähler nach. Der marktbreite S&P 500 verlor am Dienstag 0,17 Prozent auf 4111,54 Zähler. Der Nasdaq 100 sank um 0,17 Prozent auf 12 919,15 Zähler.