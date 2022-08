ISTANBUL, 2. August 1, 2022 /PRNewswire/ -- Mit dem Ziel, die durch Flüge verursachten Kohlenstoffemissionen auszugleichen, wird Turkish Airlines ein neues Programm namens Co2mission starten. Das Programm zielt darauf ab, die durch alle Geschäftsreisen der Mitarbeiter des Unternehmens verursachten Emissionen auszugleichen. Und die Gäste können auf freiwilliger Basis umweltbewusster fliegen. Mit diesem Programm stellt die nationale Fluggesellschaft sicher, dass die Kompensation von Treibhausgasemissionen für jeden umweltbewussten Menschen realisierbar und praktikabel wird.

Das Programm nimmt am 1. August seinen Betrieb auf. Die Website des Programms bietet zahlreiche Portfolio-Optionen für den Kohlenstoffausgleich mit ökologischen und kommunalen Vorteilen wie erneuerbare Energien und Aufforstung. Fluggäste, die die Emissionen ihres Fluges ausgleichen wollen, können dies tun, indem sie den gewünschten Betrag in das Projektportfolio ihrer Wahl einzahlen und so eine von den Vereinten Nationen akkreditierte Emissionsminderungszertifizierung erwerben. Die Passagierbeiträge werden zur Unterstützung von Projekten verwendet, die von VCS und Gold Standard akkreditiert sind, und können ohne Kürzungen durch Turkish Airlines von Dritten bewertet und geprüft werden.