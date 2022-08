FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 03. August ^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 NLD: Shop Apotheke, Q2-Zahlen (9.00 h Webcast)

06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (Pressecall 7.45 h, Analystencall 8.30 h) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen (9.00 h Analystencall, Pressecall 10.30 h) 07:00 DEU: Vonovia, Q2-Zahlen (7.30 h Call)

07:00 DEU: Basler, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen (Call 15.00 h)

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (11.00 h Webcast)

07:30 DEU: Vossloh, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz

07:30 DEU: BMW, Q2-Zahlen (10.00 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q2-Zahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen

08:15 DNK: A.P. Moller-Maersk, Halbjahreszahlen (detailliert) 09:00 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Call zu den Q2-Zahlen (18.00 h Analysten-/Investorencall) 10:00 DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung (online)

12:55 USA: Under Armour, Q1-Zahlen

13:00 USA: Moderna, Q2-Zahlen

17:45 DEU: Believe, Halbjahreszahlen

22:00 DEU: Morphosys, Q2-Zahlen (detailliert)

22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen

22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen

22:05 USA: Altice USA, Q2-Zahlen

23:40 CAN: Nutrien, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KBA, VdA - Pkw-Zulassungszahlen 07/22

DEU: Medigene, Halbjahreszahlen (Call 15.00 h)

FRA: Veolia, Halbjahreszahlen

GBR: Ferrexpo, Halbjahreszahlen

ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen

ITA: Telecom Italia, Q2-Zahlen

USA: Allstate, Q2-Zahlen

USA: BorgWarner, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: PMI Dienste 07/22

08:00 DEU: Im- und Exporte 06/22

08:00 DEU: Handelsbilanz 06/22

08:30 CHE: Verbraucherpreise 07/22

09:15 ESP: S&P PMI Dienste 07/22

09:45 ITA: S&P PMI Dienste 07/22

09:50 FRA: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 06/22

10:30 GBR: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 06/22

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 06/22

13:00 AUT: Ölallianz OPEC+ berät in Online-Sitzung über Förderstratrategie 15:45 USA: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 06/22

16:00 USA: ISM Dienste 07/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/22 (endgültig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Dritte Verhandlungsrunde zwischen Lufthansa und Verdi für Bodenpersonal. Verdi fordert 9,5 Prozent mehr für rund 20 000 Bodenbeschäftigte der Lufthansa.

11:00 DEU: Pk BDL zu Halbjahreszahlen der deutschen Luftfahrt

11:00 DEU: Pk zum Allianz-Rentenkompass (online)



GBR: Dritter Wahlkampfauftritt von insgesamt 12 Veranstaltungen im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson

