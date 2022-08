Torq identifiziert neue Ziele, um die Entdeckung auf dem Margarita Eisen-Oxid-Kupfer-Gold-Projekt zu erweitern

Vancouver, Kanada - 2. August 2022 - Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) ("Torq" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources- ...) freut sich, die Identifizierung neuer hochrangiger Ziele auf dem Eisenoxid-Kupfer-Gold-Projekt Margarita im Norden Chiles, 65 Kilometer (km) nördlich der Stadt Copiapo, bekannt zu geben (Abbildung 1). Die östlichen Ziele Remolino und Cototuda wurden auf der Grundlage ähnlicher geologischer, geochemischer und geophysikalischer Merkmale definiert, wie sie im Entdeckungsbohrloch 22MAR-013R von Falla 13 beobachtet wurden, das 90 Meter mit 0,94 % Kupfer und 0,84 g/t Gold durchteufte (Abbildung 2). Insgesamt haben diese Ziele das Potenzial, neue Mineralisierungsbereiche jenseits des Strukturkorridors Falla 13 zu definieren, der zurzeit bebohrt wird, um die in Bohrloch 22MAR-013R entdeckte Mineralisierung zu erweitern.

Botschaft von Michael Henrichsen, Chief Geological Officer:

"Nach unserer neuen Entdeckung entlang des Korridors Falla 13 prüfte unser technisches Team alle verfügbaren Datensätze, was zur Verfeinerung der Ziele Remolino und Cototuda führte, die ähnliche geologische, geochemische und geophysikalische Signaturen wie die Entdeckung aufweisen. Wir glauben, dass diese Ziele ein hohes Potenzial haben, neue Körper mit Kupfer-Gold-Mineralisierungen zu beherbergen, und wir freuen uns darauf, sie in einer dritten Bohrphase zu testen."

Zielgebiete:

Das Remolino-Zielgebiet misst 900 m mal 250 m und ist durch magnetische und Leitfähigkeitshöchstwerte gekennzeichnet, die jenen ähnlich sind, die entlang des Strukturkorridors Falla 13 beobachtet wurden. Dieses Gebiet ist durch eine dünne vulkanische Schicht in Verbindung mit der rhyolitischen Remolino-Kuppel gekennzeichnet, die die geochemische und geologische Signatur an der Oberfläche verdeckt. Das Bohrloch 22MAR-006R aus dem Phase-I-Bohrprogramm des Unternehmens befindet sich südlich der magnetischen und leitfähigen Anomalien und untersuchte das Zielgebiet nicht; es durchteufte jedoch eine strukturelle Zone, die durch einen Kiesel-Hämatit-Brekzienkörper in einer Tiefe von 4 m bis 52 m gekennzeichnet ist und eine niedriggradige Kupfer- und Goldmineralisierung aufweist. Die Kupferoxidmineralisierung in diesem Abschnitt beträgt 0,11 %, und - was besonders wichtig ist - es gibt zwei separate Goldabschnitte von 4 m bis 24 m Tiefe mit einem Gehalt von 0,27 g/t Gold bzw. von 30 m bis 52 m Tiefe mit einem Gehalt von 0,13 g/t Gold. Die beobachtete Kupfer- und Goldmineralisierung in dem in Bohrloch 22MAR-006R durchteuften Brekzienkörper wird als wichtiger Vektor in Richtung des Randes der Remolino-Kuppel und der damit verbundenen magnetischen und Leitfähigkeits-Höchstwerte angesehen, die das noch nicht erprobte Zielgebiet bilden (Abbildung 3).