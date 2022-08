Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der DAX nach einem lange Zeit schwachen Handel seine Verluste zumindest etwas reduziert. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.449,20 Punkten berechnet, und damit 0,23 Prozent unter Vortagesschluss.Zwischenzeitlich hatten Sorgen um die weltweite Konjunktur Anleger beunruhigt, manifestiert auch in einem nachlassenden Ölpreis. Der drehte aber am Nachmittag ins Plus: ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr deutscher Zeit 100,30 US-Dollar, das waren 22 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag schwächer.Ein Euro kostete 1,0201 US-Dollar (-0,6 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9803 Euro zu haben.