Tier One Silver erhält Bohrgenehmigung für weitere Bohrungen im Curibaya-Projekt

Vancouver, Kanada - 2. August 2022 - Tier One Silver Inc. (TSXV: TSLV, OTCQB: TSLVF) ("Tier One" oder das "Unternehmen") https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tier-one-silver ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es die Umweltgenehmigung, die Declaración de Impacto Ambiental (DIA"), vom peruanischen Energie- und Bergbauministerium für sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Curibaya im Süden Perus erhalten hat. Die DIA-Genehmigung erlaubt es dem Unternehmen, die Bohrgrenzen um das Zielgebiet Cambaya zu erweitern und bis zu 200 Bohrungen von bis zu 20 neuen Bohrplattformen aus durchzuführen.

Phase I der Bohrungen bei Curibaya zielte auf die Quelle der bonanza-haltigen Silber- und Goldergebnisse an der Oberfläche ab und zeigte, dass sich die Mineralisierung in die Tiefe erstreckt. Die besten Schlitzprobenergebnisse stammen jedoch aus dem Zielgebiet Cambaya, das nordöstlich des zuvor definierten mineralisierten Fußabdrucks und des Phase-I-Bohrprogramms liegt (Abbildung 1). Das Zielgebiet Cambaya befindet sich auf einer höheren Ebene, wo weniger Erosion stattgefunden hat, weshalb das technische Team von Tier One der Ansicht ist, dass es ein größeres Fenster für eine potenzielle Edelmetallmineralisierung gibt.

In Phase II der Bohrungen beabsichtigt das Unternehmen, einige der Bohrabschnitte aus Phase I weiterzuverfolgen. Darüber hinaus wird die neue DIA-Genehmigung es dem Unternehmen ermöglichen, die aussichtsreichsten Ziele in der Zone Cambaya zu bebohren. Das Unternehmen führt derzeit ein Programm zur Entnahme von Schlitz- und Gesteinsproben durch, um weitere Ziele für das Bohrprogramm der Phase II zu definieren, das auch auf noch nicht erprobte Kupfer-Porphyr-Ziele ausgerichtet ist, die in der ersten Bohrphase identifiziert wurden.

Botschaft von Peter Dembicki, Präsident, CEO und Direktor:

"Der Erhalt der DIA-Genehmigung ist ein wichtiger Meilenstein für Tier One Silver, da er uns die Möglichkeit gibt, unser vorrangiges Silber- und Goldziel auf dem Projekt Curibaya zu bebohren, zusätzlich zu den neu erschlossenen Kupfer-Porphyr-Zielen. Unser Vertrauen in das Potenzial von Curibaya ist mit der Erkundung des Projekts weiter gestiegen. Wir freuen uns auf unsere zweite Bohrphase, die beginnen wird, sobald die Ergebnisse der laufenden Oberflächenprobenahmen und geophysikalischen Programme vorliegen."